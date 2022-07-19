Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В Таиланде на пустыре около отеля нашли разлагающееся тело туриста

В Паттайе около отеля Twin Resort Pattaya горничная обнаружила тело канадского туриста

Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images

В курортном городе Паттайя на пустыре около гостиницы Twin Resort Pattaya горничная обнаружила тело туриста, погибшего при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает Bangkok Post.

По сведениям издания, сотрудница отеля пошла собирать растения и почувствовала неприятный запах, а потом увидела разлагающийся труп. Сперва горничная подумала, что это мертвая собака, но впоследствии поняла, что это тело человека.

Сообщается, что в сумке рядом с трупом лежали 300 канадских долларов (около 13 тысяч рублей), а также документы. Они позволили идентифицировать умершего, им оказался 79-летний канадец по имени Гленн. Как отмечает газета, его фамилия не будет разглашаться до тех пор, пока власти не уведомят посольство и семью погибшего.

Выяснилось, что Гленн прилетел в Таиланд 6 июля, чтобы встретиться со своей тайской знакомой, которая живет в провинции Чайяпхум, а потом исчез. Отель заметил пропажу постояльца и сообщил об этом стражам порядка 12 июля, при этом вещи туриста остались в номере.

Когда стражи порядка связались с приятельницей Гленна, она рассказала, что у канадца был рак, к тому же он страдал от потери памяти. Она не исключает, что турист мог выйти на прогулку и заблудиться. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее на Крите тело британского туриста несколько часов пролежало на солнце рядом с отдыхающими, прежде чем посетители пляжа поняли, что он умер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Жарова
Обсудить
Последние новости
В США визит Байдена в Саудовскую Аравию назвали позорным
Спецслужбы Латвии заподозрили угрозу национальной безопасности в детском кружке
Мужчина обнаружил дома редчайшую кобру-альбиноса
Фэшн-эксперт Владислав Лисовец высказался об альтернативе H&M
Украина пообещала потопить Черноморский флот РФ западным оружием и занять Крым
Россиянкам назвали визуально стройнящие модели купальников
Москвичам разонравился один тип жилья
Пьяный россиянин на «Ладе» сбил двух подростков и скрылся
Российская отрасль попросила отказаться от новых штрафов
В Армении назвали сроки вывода войск из Нагорного Карабаха
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.