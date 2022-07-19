В Таиланде на пустыре около отеля нашли разлагающееся тело туриста

В Паттайе около отеля Twin Resort Pattaya горничная обнаружила тело канадского туриста

В курортном городе Паттайя на пустыре около гостиницы Twin Resort Pattaya горничная обнаружила тело туриста, погибшего при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает Bangkok Post.

По сведениям издания, сотрудница отеля пошла собирать растения и почувствовала неприятный запах, а потом увидела разлагающийся труп. Сперва горничная подумала, что это мертвая собака, но впоследствии поняла, что это тело человека.

Сообщается, что в сумке рядом с трупом лежали 300 канадских долларов (около 13 тысяч рублей), а также документы. Они позволили идентифицировать умершего, им оказался 79-летний канадец по имени Гленн. Как отмечает газета, его фамилия не будет разглашаться до тех пор, пока власти не уведомят посольство и семью погибшего.

Выяснилось, что Гленн прилетел в Таиланд 6 июля, чтобы встретиться со своей тайской знакомой, которая живет в провинции Чайяпхум, а потом исчез. Отель заметил пропажу постояльца и сообщил об этом стражам порядка 12 июля, при этом вещи туриста остались в номере.

Когда стражи порядка связались с приятельницей Гленна, она рассказала, что у канадца был рак, к тому же он страдал от потери памяти. Она не исключает, что турист мог выйти на прогулку и заблудиться. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее на Крите тело британского туриста несколько часов пролежало на солнце рядом с отдыхающими, прежде чем посетители пляжа поняли, что он умер.