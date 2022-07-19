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На Украине заявили о внутреннем дедлайне для вступления в ЕС

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Зеленский поставил дедлайн для вступления в ЕС

Фото: Kay Nietfeld / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент страны Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления государства в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью министра «Forbes Украина».

Озвучить эти сроки Кулеба отказался. По его словам, оглашение конкретной даты может испугать Евросоюз.

«У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу... Здесь решение еще зависит от Европейского союза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины», — пояснил он.

Киев подал заявку на вступление в Евросоюз после начала специальной военной операции. 23 июня республика получила статус кандидата на вступление в ЕС.

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Марина Совина
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