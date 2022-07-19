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Захарова сочинила анекдот про Зеленского и Кулебу

Официальный представитель МИД России Захарова сочинила анекдот про Зеленского и Кулебу
Начало событий в новости На Украине заявили о внутреннем дедлайне для вступления в ЕС

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что не правительство страны, а ее президент Владимир Зеленский назначил дедлайн по вступлению в Евросоюз. Ее слова опубликованы в Telegram-канале.

Дипломат сочинила анекдот о перипетиях отношений между разными представителями власти Украины после того, как Кулеба рассказал о «внутреннем дедлайне» Зеленского по вступлению страны в ЕС. Украинский министр отказался озвучивать их, потому что оглашение конкретной даты якобы может испугать Евросоюз.

«Предполагаю, что за день до этого Зеленский сказал Кулебе: "Я установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я тебе его не скажу"», — предположила Захарова.

Киев подал заявку на вступление в Евросоюз после начала специальной военной операции. 23 июня республика получила статус кандидата на вступление в ЕС.

Виктория Кондратьева
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