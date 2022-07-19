Путин назвал линию США в Сирии деструктивной

Путин заявил, что линия США в Сирии является деструктивной

Президент России Владимир Путин на первой личной встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса назвал линию США в Сирии деструктивной. По его словам, наибольшее беспокойство вызывает ситуация на территориях, которые являются неподконтрольными Дамаску, сообщает РИА Новости.

«Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами», — заявил глава государства.

Ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что в республике надеются в ближайшем времени установить дипломатические отношения с Сирией. Помимо этого он выразил благодарность руководству и народу Сирии за готовность признать республику.