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Экс-президенту Молдавии Додону запретили общаться с прессой

Экс-президенту Молдавии Игорю Додону запретили общаться с прессой до конца следствия

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В Молдавии заседание суда, на котором бывшему президенту страны Игорю Додону должны были продлить меру пресечения, перенесли на среду. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 19 июля.

«Сегодняшнее заседание аннулировано. Прокуроры настаивали, чтобы мне запретили общаться с прессой», — заявил Додон журналистам, выйдя из здания суда. Экс-президент поблагодарил сторонников за поддержку и пообещал, что выстоит.

Додона отправили под домашний арест в конце мая по обвинению в государственной измене и коррупции. Позже ему вменили превышение должностных обязанностей в интересах организованной преступной группы. Додон свою вину отрицает, а также считает уголовное дело сфабрикованным по заказу действующей главы государства Майи Санду.

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Василий Мека
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