Депутат Госдумы рассказал о домогательствах «голубых» в подростковом возрасте

Депутат ГД Бурляев описал пережитые домогательства словами «голубые роились вокруг меня»

Депутат Государственной думы, актер Николай Бурляев, один из соавторов закона о запрете «отрицания семейных ценностей», в интервью «Ленте.ру» рассказал, что пережил домогательства гомосексуалов в подростковом возрасте.

По словам Бурляева, с нежелательным вниманием к себе он столкнулся в начале 60-х годов двадцатого века после выхода на экраны фильма «Иваново детство», принесшего ему известность.

«Я сталкивался с этой проблемой еще давно, в начале 60-х годов, когда, после фильма "Иваново детство", стал достаточно известным. Голубые роились вокруг меня, рассыпались комплиментами: "Какие у вас глаза, ресницы!", "Какие у вас тонкие пальцы!"», — рассказал парламентарий.

Он отметил, что его отношение к «особям» гомосексуалов всегда было брезгливым, и выразил надежду, что внесенный при его участии законопроект будет принят, несмотря на существующее «голубое лобби».

Ранее в Государственную Думу внесли законопроект, устанавливающий запрет на распространение сведений, которые содержат пропаганду в СМИ «нетрадиционных» отношений и чайлдфри. Авторами документа выступили депутаты от партий КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты За Правду» и ЛДПР.

Николай Бурляев — депутат, российский деятель культуры и искусства. Он запомнился зрителю по ролям в фильмах «Иваново детство», «Служили два товарища», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мастер и Маргарита» и «Адмиралъ». Актер известен своими консервативными взглядами — православный христианин Бурляев открыто называет себя гомофобом и последовательно выступает за возвращение государственной цензуры.

Бурляев является подписантом открытых писем в поддержку возвращения в состав России Крыма и начала спецоперации на Украине. В 2021 году актер был избран депутатом Государственной Думы восьмого созыва от партии «Справедливая Россия — Патриоты За Правду».