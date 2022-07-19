Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Депутат Госдумы рассказал о домогательствах «голубых» в подростковом возрасте

Депутат ГД Бурляев описал пережитые домогательства словами «голубые роились вокруг меня»

Фото: Russian State Duma / Globallookpress.com

Депутат Государственной думы, актер Николай Бурляев, один из соавторов закона о запрете «отрицания семейных ценностей», в интервью «Ленте.ру» рассказал, что пережил домогательства гомосексуалов в подростковом возрасте.

По словам Бурляева, с нежелательным вниманием к себе он столкнулся в начале 60-х годов двадцатого века после выхода на экраны фильма «Иваново детство», принесшего ему известность.

«Я сталкивался с этой проблемой еще давно, в начале 60-х годов, когда, после фильма "Иваново детство", стал достаточно известным. Голубые роились вокруг меня, рассыпались комплиментами: "Какие у вас глаза, ресницы!", "Какие у вас тонкие пальцы!"», — рассказал парламентарий.

Материалы по теме:
«Голубые роились вокруг меня» Зачем в России хотят запретить ЛГБТ и чайлдфри — отвечает один из авторов законопроекта
«Голубые роились вокруг меня»Зачем в России хотят запретить ЛГБТ и чайлдфри — отвечает один из авторов законопроекта
Сегодня
«Люди заводят детей, когда им не страшно» В России готовят новый запрет — говорить о чайлдфри. Чем это опасно?
«Люди заводят детей, когда им не страшно»В России готовят новый запрет — говорить о чайлдфри. Чем это опасно?
18 февраля 2022
«Бить за такое — уже не норма» Как живут в России мужчины, которые носят женскую одежду и макияж
«Бить за такое — уже не норма»Как живут в России мужчины, которые носят женскую одежду и макияж
26 декабря 2021

Он отметил, что его отношение к «особям» гомосексуалов всегда было брезгливым, и выразил надежду, что внесенный при его участии законопроект будет принят, несмотря на существующее «голубое лобби».

Ранее в Государственную Думу внесли законопроект, устанавливающий запрет на распространение сведений, которые содержат пропаганду в СМИ «нетрадиционных» отношений и чайлдфри. Авторами документа выступили депутаты от партий КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты За Правду» и ЛДПР.

Николай Бурляев — депутат, российский деятель культуры и искусства. Он запомнился зрителю по ролям в фильмах «Иваново детство», «Служили два товарища», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мастер и Маргарита» и «Адмиралъ». Актер известен своими консервативными взглядами — православный христианин Бурляев открыто называет себя гомофобом и последовательно выступает за возвращение государственной цензуры.

Бурляев является подписантом открытых писем в поддержку возвращения в состав России Крыма и начала спецоперации на Украине. В 2021 году актер был избран депутатом Государственной Думы восьмого созыва от партии «Справедливая Россия — Патриоты За Правду».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Комментарии отключены
Последние новости
Европа захотела смягчить санкции ради экспорта российского продовольствия
В России появились vmoji
Слуцкий рассказал об условиях России при возобновлении переговоров с Украиной
Россияне массово заинтересовались новым форматом путешествий по стране
Верховная Рада одобрила гарантии поляков на Украине
Росздравнадзор заявил о необходимости активизировать вакцинацию
Прическу принца Гарри высмеяли в сети со словами «неряшливая швабра»
Раскрыты сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»
Депутат Госдумы рассказал о домогательствах «голубых» в подростковом возрасте
В Индии арестовали российское судно с оружием
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.