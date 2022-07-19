Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Ракетный эсминец США зашел в порт Хельсинки

Американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke зашел в порт Хельсинки

Фото: U.S. Navy / Wikimedia

Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Arleigh Burke зашел в порт Хельсинки. Об этом сообщает посольство США в Финляндии в Twitter.

«С возвращением USS Arleigh Burke! Еще одна демонстрация нашей приверженности работе вместе с нашим будущим союзником по НАТО», — сказано в сообщении американского дипломатического ведомства. Отмечается, что эсминец посещал финскую столицу в ноябре 2021-го.

По информации агентства РИА Новости, судно может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk в зависимости от поставленных задач. Его экипаж составляет около 330 человек.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. На данный момент страны находятся в процессе ратификации своих заявок в Североатлантический блок. Их успели ратифицировать 15 стран-членов альянса из 30.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
На Украине погиб отставной шведский военнослужащий
Треть россиян нашли у себя рак раньше врача
Осужденного за госизмену российского авиадиспетчера освободят из колонии
Стилистка назвала главные ошибки женщин при сборах в путешествие
Молящихся в утопающей из-за ливня машине российских детей сняли на видео
Борисов вернет в «Роскосмос» бывшего заместителя главы
Назван владелец замка Галкина и Пугачевой
В Израиле решили помочь российским иммигрантам вывести деньги из России
Раскрыто решение России по поставкам газа в Европу
Россия захотела получать деньги за нефть в валюте ОАЭ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.