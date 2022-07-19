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Названа самая модная челка лета 2022 года

Издание Glamour назвало челку-шторку длиной до подбородка самой модной стрижкой лета

Фото: Shutterstock

Редакторы Glamour назвали самую модную челку лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте британской версии журнала.

Согласно материалу, в текущем сезоне трендовой стала так называемая «челка-шторка», длина которой по бокам достигает подбородка. По словам звездного парикмахера Кларисса Рубенштейна, отросшая челка, как правило, гуще привычных слоев у лица, поэтому она выглядит более оформленной и легче поддается укладке.

Отмечается, что подобная стрижка идеально подойдет женщинам, которые хотят визуально заострить скулы. Кроме того, стилист отметил, что упомянутая челка идеальна для жаркого сезона, поскольку влага не испортит ее внешний вид, в отличие от более коротких вариантов.

В июне другая популярная в TikTok прическа стала модной у звезд. Редакторы портала Bustle совместно с парикмахером Мэтью Ньюманом заявили, что актуальность обрела укладка «рожки дьявола». В 2022 году многие знаменитости выходили в свет с упомянутой стрижкой, например, амбассадор бренда певицы Рианны Fenty Beauty Джаззель Занотти и британская модель Айрис Лоу.

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Майя Пономаренко
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