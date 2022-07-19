Парикмахер раскрыл тайные действия коллег после фразы «вернусь через минуту»

Парикмахер Кейси рассказал, что во время работы тайно отлучается отряхнуть с себя волосы

Парикмахер Кейси (фамилия неизвестна) из Уэльса обнародовал скрываемые от клиентов детали своей профессии и действия мастеров. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте, который насчитывает почти 50 тысяч человек.

Специалист рассказал, чем занимается он и его коллеги, когда отлучаются во время работы с фразой «я вернусь через минуту». Так, по словам британца, данный промежуток времени они используют, чтобы «забросить в рот хотя бы кусок еды» и «выпить литр воды за 10 секунд».

Кроме того, сотрудники парикмахерской отправляются в подсобное помещение, чтобы втайне вытряхнуть попавшие под одежду волосы посетителей салона, полежать на холодном полу в жару или проверить сообщения в телефоне. В то же время походы в туалет зачастую служат предлогом, чтобы просто посидеть, указал автор ролика.

Зрители оценили видео парикмахера, при этом некоторые отметили, что узнали в нем себя. «Про глоток воды правда», «Все в точку!», «Я смотрю этот ролик, находясь в туалете, куда пришел просто посидеть», — прокомментировали они.

В июне парикмахер с никнеймом headmastersharrow назвала четыре распространенных типа клиенток во время сеансов. Согласно наблюдениям мастера, некоторые посетительницы салона во время сушки феном хватаются за волосы, желая показать, что испытывают сильную боль. Так, автор видео отнесла их в категорию притворщиц. В то же время тех, кто откидывается в кресле назад, двигая головой в такт движениям специалиста, она определила в разряд помощниц.