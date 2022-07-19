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Врач назвал главные правила безопасной защиты от насекомых летом

Педиатр Продеус посоветовал использовать для защиты детей от насекомых детские репелленты

Фото: Unsplash

Врач педиатр-иммунолог, один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус рассказал о главных правилах для безопасной защиты детей от насекомых летом. Соответствующий пост появился в Telegram-канале доктора.

Продеус напомнил, что насекомые не только неприятно кусаются, но и могут переносить серьезные заболевания. В связи с этим он посоветовал родителям прибегать к средствам, отпугивающим насекомых, — репеллентам.

Первым правилом безопасного использования таких средств он назвал выбор для ребенка только специального детского репеллента. «В основе любого эффективного репеллента — токсичное вещество, обычно это ДЭТА (более токсичное) или IR3535. Концентрация действующего вещества в детских средствах строго регламентируется, и, конечно, она ниже, чем в средствах для взрослых», — предупредил специалист. Он также отметил, что эффективность многочисленных натуральных репеллентов на основе масел растений не доказана.

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Ко второму правилу Продеус отнес избегание контакта репеллента с кожей. Предпочтительно выбирать средство, наносящееся на одежду, указал он. В противном случае необходимо защищать глаза и рот ребенка при использовании и не наносить средство на ранки и воспаленные места. «Репелленты — вещь полезная, но все же токсичная. В некоторых случаях на коже может появиться раздражение, развиться контактный дерматит или даже аллергическая реакция», — подчеркнул врач.

Помимо этого, педиатр напомнил о необходимости обновлять репеллент на одежде или коже, так как время его действия ограничено. После возвращения домой, по его словам, необходимо ополоснуть ребенка под душем, чтобы смыть остатки репеллента. «И не забывайте сами мыть руки, после того как обработали ребенка репеллентом», — заключил врач.

Ранее Продеус также предупредил дачников об опасных растениях. К ним врач отнес борщевик, крапиву и осоку, а также кусты с колючками.

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Маргарита Щигарева
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