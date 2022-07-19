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Путин анонсировал следующий астанинский саммит в России

Путин анонсировал астанинский саммит в России и пригласил президентов Эрдогана и Раиси
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Wana News Agency / Reuters

Российский президент Владимир Путин заявил, что будущий астанинский саммит «тройки» состоится в России, сообщает РИА Новости.

«Хочу также отметить, что следующий саммит астанинской "тройки" по очередности предполагается провести в нашей стране, и мы, конечно, будем рады видеть всех вас, уважаемые коллеги, в России», — анонсировал Путин на трехсторонней встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса.

На следующие переговоры российский лидер пригласил турецкого и иранского коллегу — Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси.

Ранее в Тегеране началась встреча Путина и его турецкого коллеги Эрдогана. В ходе диалога они обсудили основные вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере торговли и мировой безопасности.

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Марина Совина
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