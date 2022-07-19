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Россиянин до смерти избил девушку в комнате общежития

Пьяный житель Магадана до смерти избил свою девушку в комнате общежития

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пьяный житель Магадана до смерти избил свою девушку в комнате общежития. Об этом сообщается на сайте KP.RU.

По сведениям издания, 35-летний россиянин пришел в гости к возлюбленной. Вместе они употребляли алкогольные напитки, в какой-то момент между ними возник конфликт.

Житель Магадана набросился с кулаками на девушку. Он наносил ей удары по лицу и голове. Когда россиянин понял, что подруга не подает признаков жизни, он выскочил в коридор общежития и попросил соседей вызвать скорую помощь.

Прибывшие медики не сумели спасти пострадавшую. До случившегося житель Магадана характеризовался положительно.

Мужчину уже задержали, ему может грозить до 15 лет тюрьмы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть.

Ранее в поселке Лебяжье Ленинградской области мужчина забил жену до смерти в ее день рождения. Сотрудники правоохранительных органов Ленобласти задержали злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело.

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Анна Щербакова
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