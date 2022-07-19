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Жителям Новой Каховки вручили российские паспорта

Администрация Херсонской области сообщила о выдаче первых паспортов России в Новой Каховке

Фото: РИА Новости

Первые российские паспорта вручили жителям Новой Каховки, которые подали заявление на гражданство по упрощенной процедуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного представителя администрации Херсонской области.

«Гражданами России стали десять местных жителей», — заявил источник агентства.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который дает право жителям Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) оформить российское гражданство в упрощенном порядке. Процедура предусматривает сокращение срока проживания в России до подачи заявления на гражданство — до года и менее.

Ранее в администрации Херсонской области заявили, что с начала специальной военной операции российские паспорта получили тысячи людей. Чиновники также призвали Киев «забыть о регионе».

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Алевтина Запольская
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