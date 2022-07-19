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Полицейские задержали устроившего стрельбу в Москве иностранца

В Москве задержали 34-летнего мигранта, ранившего 51-летнего мужчину в ходе перестрелки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На юго-востоке Москвы конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает пресс-служба столичного главка МВД, передает РИА Новости.

Отмечается, что возле дома на Перовском шоссе 34-летний мигрант из ближнего зарубежья поссорился с 51-летним оппонентом. После этого он, по предварительным данным, выстрелил в него из травматического оружия. Пострадавшего доставили в больницу, а иностранца задержали полицейские. Его доставили к следователям для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в июле сообщалось, что в Москве суд арестовал 45-летнего мужчину, устроившего стрельбу на западе столицы.

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Елизавета Новикова
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