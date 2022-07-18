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Устроившего стрельбу из пистолета на западе Москвы мужчину отправили в СИЗО

В Москве отправили в СИЗО 45-летнего мужчину, ранившего оппонента из пистолета «Глок Т»

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Кунцевский районный суд арестовал 45-летнего мужчину, устроившего стрельбу на западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Фигуранта отправили в СИЗО до 16 сентября. Ему вменяют покушение на убийство.

По данным следствия, утром в субботу, 16 июля, на проезжей части улицы Крылатская обвиняемый не менее четырех раз выстрелил из пистолета «Глок Т» в оппонента, а затем избил его ногами и рукоятью пистолета по телу и голове; в это время потерпевший уже лежал на земле. Получившего ранение мужчину госпитализировали.

Стрелка задержали по горячим следам. Ранее со ссылкой на издание «Подъем» сообщалось, что оба участника конфликта — уроженцы Ингушетии.

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Елизавета Новикова
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