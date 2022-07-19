Машков прокомментировал возможное попадание в санкционный список ЕС

Артист Владимир Машков заявил, что санкции не повлияют на работу Театра Олега Табакова

Российский актер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков прокомментировал возможное попадание в санкционный список Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

Артист заявил, что санкции никак не повлияют на работу театра. Он также отметил, что ему «приятно быть в одном списке с такими уважаемыми людьми и с золотом», и рассказал о планах поехать в Донецк.

«В толпе друг друга мы узнали, сошлись и разойдемся вновь. Была без радостей любовь, разлука будет без печали», — процитировал Машков отрывок стихотворения Михаила Лермонтова «Договор».

Ранее издание EUobserver сообщило, что черный список Евросоюза могут попасть 47 физических и восемь юридических лиц. В частности, ЕС может наложить санкции на всероссийский мотоклуб «Ночные волки» и его президента Александра Залдостанова, известного по прозвищу Хирург, а также на Машкова и актера Сергея Безрукова.