ЕС включил в проект нового черного списка мэра Москвы и гендиректора «Ростеха»

EUobserver: ЕС включили в проект черного списка Сергея Собянина и Сергея Чемезова

В проект нового пакета антироссийских санкций, обсуждаемого в Евросоюзе (ЕС), вошли мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, пишет EUobserver.

«Список включает Сергея Собянина, мэра Москвы, (...) и российского магната (главу "Ростеха" Сергея Чемезова)», — сказано в сообщении.

По информации издания, в черный список Евросоюза могут попасть 47 физических и 8 юридических лиц. В частности, ЕС может наложить санкции на всероссийский мотоклуб «Ночные волки» и его президента Александра Залдостанова, известного по прозвищу Хирург, также под угрозой оказались российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков. Кроме того, планируется ввести запрет на импорт российского золота.