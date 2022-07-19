Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

ЕС включил в проект нового черного списка мэра Москвы и гендиректора «Ростеха»

EUobserver: ЕС включили в проект черного списка Сергея Собянина и Сергея Чемезова
Сергей Собянин и Сергей Чемезов

Сергей Собянин и Сергей Чемезов. Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

В проект нового пакета антироссийских санкций, обсуждаемого в Евросоюзе (ЕС), вошли мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, пишет EUobserver.

«Список включает Сергея Собянина, мэра Москвы, (...) и российского магната (главу "Ростеха" Сергея Чемезова)», — сказано в сообщении.

По информации издания, в черный список Евросоюза могут попасть 47 физических и 8 юридических лиц. В частности, ЕС может наложить санкции на всероссийский мотоклуб «Ночные волки» и его президента Александра Залдостанова, известного по прозвищу Хирург, также под угрозой оказались российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков. Кроме того, планируется ввести запрет на импорт российского золота.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Европа захотела смягчить санкции ради экспорта российского продовольствия
В России появились vmoji
Дагестанского экс-футболиста Премьер-лиги задержали в Москве за мошенничество
Слуцкий рассказал об условиях России при возобновлении переговоров с Украиной
Россияне массово заинтересовались новым форматом путешествий по стране
Верховная Рада одобрила гарантии поляков на Украине
Росздравнадзор заявил о необходимости активизировать вакцинацию
Прическу принца Гарри высмеяли в сети со словами «неряшливая швабра»
Раскрыты сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»
Депутат Госдумы рассказал о домогательствах «голубых» в подростковом возрасте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.