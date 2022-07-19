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В Германии объяснили приближение Евросоюза к мегакризису

Telepolis: журналист Бонзе заявил о приближении Евросоюза к «мегакризису» из-за санкций

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) приближается к «мегакризису» с непредвиденными последствиями из-за провальной внутренней политики и антироссийских санкций. Об этом в своей статье на портале Telepolis заявил немецкий журналист Эрик Бонзе.

Как объяснил автор материала, обстановка в Европе была напряженной задолго до обострения украинского кризиса: еще тогда резко выросла инфляция, энергетический рынок был перегрет, а страны-члены Евросоюза не смогли договориться о совместных действиях. В то же время на фоне газового и экономического кризиса беспомощной выглядит и Еврокомиссия (ЕК), глава которой Урсула фон дер Ляйен и ее команда не смогли придумать ничего лучше, чем снизить температуру обогрева в офисах и общественных зданиях до 19 градусов, заметил Бонзе.

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«ЕС с осени с открытыми глазами идет к мегакризису. Этот кризис уже давно не затрагивает только лишь энергетические рынки. Он также влияет на экономическую политику и валютный союз — и, таким образом, на «ядро» ЕС. Быть может, назревает крах — еврокризис 2.0 с непредвиденными последствиями», — предупредил журналист.

О будущих возможных последствиях могут судить политические события в Италии, где премьер-министр Марио Драги объявил об отставке, указал Бонзе. В то же время, подчеркнул он, в Брюсселе отказываются признавать назревающий кризис и не меняют политику, о чем свидетельствует подготовка седьмого пакета санкций против России.

Ранее сообщалось, что общий счет за спасение энергетического рынка в Европе этой зимой может превысить 200 миллиардов долларов. Обозреватель Хавьер Блас отметил, что данный прогноз не учитывает наихудший сценарий, при котором Россия полностью прекратит поставки газа в Европу, из-за чего зима будет более холодной, чем обычно. Публицист подчеркнул, что в результате решение данного вопроса ляжет на налогоплательщиков.

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Марина Совина
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