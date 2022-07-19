Минобороны заявило о поражении четырех взводов РСЗО «Град» в ДНР

Минобороны России сообщило о поражении четырех взводов РСЗО «Град» в ДНР

Российские военные за минувшие сутки поразили четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», 13 артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и 10 артиллерийских взводов орудий Д-30 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, это произошло в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Дроновка, Опытное, Красное, Звановкка, Ивано-Дарьевка, Парасковиевка и Иванград ДНР.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили до 200 боевиков «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) в пункте временной дислокации на Украине. Пункт дислокации находился в населенном пункте Камышеваха в Запорожской области, уточнили в оборонном ведомстве.

Кроме того, российские военные нанесли удары по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ, которые располагались в районе населенного пункта Долина в ДНР.