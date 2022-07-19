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Минобороны отчиталось об уничтожении до 200 боевиков «Правого сектора»

Минобороны заявило о ликвидации до 200 боевиков «Правого сектора» в Камышевахе

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили до 200 боевиков «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) в пункте временной дислокации на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, пункт дислокации находился в населенном пункте Камышеваха в Запорожской области.

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Помимо этого, российские военные нанесли удары по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились в районе населенного пункта Долина в Донецкой народной республике (ДНР). В результате уничтожены более 60 военнослужащих, семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами.

Ранее министерство обороны сообщало об ударах по местам дислокации «Правого сектора» в ДНР. Тогда были уничтожены до 300 бойцов ВСУ.

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Анастасия Шейкина
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