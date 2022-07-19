Духовный лидер Ирана описал сценарий войны России и НАТО под предлогом Крыма

Иран заявил, что НАТО воевала бы с РФ под предлогом Крыма, если бы не конфликт на Украине

НАТО воевала бы с Россией под предлогом Крыма, если бы ее не остановил конфликт на Украине. Об этом заявил духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые прошли в Тегеране, передает ТАСС.

Аятолла описал сценарий войны России и Североатлантического альянса под предлогом полуострова. «Если дорога для НАТО открыта, то она не видит границ. Если бы альянс не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе официального визита в Тегеран провел переговоры с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Также российский лидер встретился с иранским президентом Эбрахимом Раиси. Главы государств обсудили на встрече вопросы двухстороннего стратегического сотрудничества и межгосударственного взаимодействия для укрепления международной безопасности.