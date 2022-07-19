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Путин провел переговоры с лидером Ирана

Президент России Путин провел в Тегеране встречу с верховным лидером Ирана Хаменеи
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе официального визита в Тегеран провел переговоры с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

«[Президент России] Владимир Путин сегодня днем встретился и провел переговоры с духовным лидером [Ирана Али Хаменеи]», — говорится в сообщении агентства.

Ранее российский лидер встретился с иранским президентом Эбрахимом Раиси. Главы государств обсудили на встрече вопросы двухстороннего стратегического сотрудничества и межгосударственного взаимодействия для укрепления международной безопасности. Президент России подчеркнул, что их совместные усилия вносят большой вклад в урегулирование сирийского конфликта.

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Дмитрий Сотак
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