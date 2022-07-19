Россиянам назвали способ перестать сомневаться и начать действовать

Психолог Романив: чтобы справиться с неуверенностью, надо хвалить себя

Чтобы перестать постоянно сомневаться в себе, надо чаще хвалить себя и фиксировать все свои успехи, рассказала семейный психолог Ольга Романив. Она объяснила россиянам, что в нежелании активно действовать может быть виноват синдром выученной беспомощности, и в беседе с «Аргументами и фактами» назвала способы справиться с ним.

Синдромом выученной беспомощности называется состояние, находясь в котором, человек не предпринимает никаких действий, чтобы изменить некомфортные условия и обстоятельства, дала определение специалистка. По ее словам, оно проявляется неуверенностью в собственных силах и мыслях, что ничего не получится, потому не стоит и пробовать; неспособностью разорвать мучительные нездоровые отношения или уйти с нелюбимой работы. Подвержены этому синдрому как взрослые, так и дети, получившие травмирующий опыт в прошлом, добавила психолог.

Романив уточнила, что синдром выученной беспомощности в большинстве случаев становится причиной ухудшения качества и уровня жизни, поэтому с ним обязательно надо бороться. В качестве первого шага она рекомендовала человеку проанализировать, насколько он доволен своей жизнью и что хотел бы улучшить. Затем на основании полученных знаний стоит разработать реалистичный и подробный план действий, в котором будут прописаны шаги, благодаря которым получится изменить текущее положение вещей. «Начните с малого и шаг за шагом улучшайте свою жизнь. Если задача первое время кажется непосильной, привлеките близких. Семья, друзья с радостью поддержат и помогут преодолеть любые препятствия», — объяснила Романив.

Также психолог дала совет фиксировать все результаты проделанной работы, даже самые незначительные, и хвалить себя за них — это поможет вернуть веру в собственные силы и не сдаться на полпути.

Кроме того, по ее словам, стоит время от времени вспоминать свои предыдущие успехи и пытаться заново прожить эти приятные ощущения, а также не останавливаться на достигнутом. «В ходе работы над собой так или иначе в голове будут возникать привычные мысли и паттерны. Гоните их. Не давайте снова захватить вас. Помните, что вы встали на долгий путь неравной борьбы. Главное — не отступать», — заключила Романив.

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