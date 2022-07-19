Полная блогерша раскрыла секреты покупки идеального платья без примерки

Плюс-сайз-блогерша Джесс заявила, что платья А-силуэта идеально сидят на любой фигуре

Плюс-сайз-блогерша раскрыла секреты выбора идеально сидящего платья в онлайн-магазинах. Соответствующий ролик она опубликовала на странице в TikTok.

Популярный инфлюенсер Джесс, аудитория которой насчитывает более 300 тысяч человек, рассказала о том, какие платья она обычно покупает в интернете, будучи полной девушкой. По словам юзерши, идеальным выбором практически для каждого типа фигуры являются чайные платья — модели длины мини или миди преимущественно с цветочным принтом.

Помимо этого, в случае отсутствия возможности примерки пользовательница сети предпочитает приобретать платья с поясом на талии, поскольку они скрывают недостатки тела, при этом подчеркивая его выигрышные стороны, заявила автор блога. Таким же эффектом, по ее словам, обладают шелковые и атласные платья, а также варианты А-силуэта из любой ткани.

В заключение блогерша порекомендовала обратить внимание на платья с запахом любой длины. В то же время обладательницам выпирающего живота следует присмотреться к одежде с рюшами, поскольку указанный декор переключает внимание с проблемных зон тела, уточнила Джесс.

В мае блогерша показала простой способ подобрать правильный размер джинсов без примерки. Девушка подчеркнула, что данный метод позволит сэкономить время на шопинге. Она порекомендовала сравнить длину пояса с расстоянием от кончиков пальцев до локтя. Оказалось, что если между предплечьем и изделием остается зазор, то они слишком большие.