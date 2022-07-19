США понадеялись на увеличение объемов добычи нефти Саудовской Аравией

США ожидают от Саудовской Аравии и ОПЕК+ наращивания добычи нефти в ближайшие пару недель

Член Совета экономических консультантов Белого дома Джаред Бернстин и пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер заявили, что США ожидают от Саудовской Аравии и ОПЕК+ наращивания объемов добычи нефти в ближайшие пару недель. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы видели, как Саудовская Аравия заявила, что она будет работать над расширением своих мощностей по добыче нефти. И я переадресую вас к ней за дополнительной информацией на этот счет», - следует из заявления Бернстина.

По словам советника американского лидера, США приветствует решение ОПЕК увеличить объемы добычи на 50 процентов сверх того, что было запланировано на июль и август.

16 июля президент США Джо Байден рассказал о переговорах по нефти с Саудовской Аравией. По его словам, Эр-Рияд «осознает срочность данного вопроса» и в свете обсуждения президент США «ожидает увидеть дальнейшие шаги в ближайшие недели».