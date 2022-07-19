Медведев допустил создание органа по расследованию поставок США оружия Украине

Медведев допустил создание спецоргана по расследованию поставок американского оружия Киеву

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил, что в будущем может быть создан специальный орган для расследования поставок США оружия на Украину. Об этом он написал в Telegram.

В настоящее время Соединенные Штаты фактически становятся спонсором международного терроризма, добавил политик. «Не исключаю, что впоследствии совместно с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования этого гнилого оружейного сюжета», — подчеркнул он.

Однако это не помешает «профессиональным оружейным ворам в США и на Украине набить свои карманы», добавил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что Россия добьется всех поставленных целей специальной военной операции на Украине. По словам политика, в результате там будет мир на российских условиях, а не на условиях тех, «о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты».

