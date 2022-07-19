В Архангельске началась реставрация памятнику Петру I

На набережной в Архангельске началась реставрация памятника Петру I

На набережной Северной Двины в Архангельске началась реставрация памятника первому российскому императору Петру I. Об этом сообщает «Интерфакс».

Работы проводятся в рамках подготовки к празднованию в Архангельской области 350-летия со дня рождения Петра I. По словам начальника управления культуры и искусства Минкультуры региона Натальи Бакшеевой, реставрация обойдется в восемь миллионов рублей.

До конца 2022 года специалисты выполнят ремонтные работы на постаменте, расчистку скульптуры и устройство ограждения.

Ранее, 15 июля, в Пскове открылась выставка «Петергофский Монплезир — "удовольствие" Петра Великого», посвященная увлечениям императора. Экспозиция рассказывает о личности и увлечениях Петра I через повествование о его самом любимом дворце.