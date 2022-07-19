Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Архангельске началась реставрация памятнику Петру I

На набережной в Архангельске началась реставрация памятника Петру I

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

На набережной Северной Двины в Архангельске началась реставрация памятника первому российскому императору Петру I. Об этом сообщает «Интерфакс».

Работы проводятся в рамках подготовки к празднованию в Архангельской области 350-летия со дня рождения Петра I. По словам начальника управления культуры и искусства Минкультуры региона Натальи Бакшеевой, реставрация обойдется в восемь миллионов рублей.

До конца 2022 года специалисты выполнят ремонтные работы на постаменте, расчистку скульптуры и устройство ограждения.

Ранее, 15 июля, в Пскове открылась выставка «Петергофский Монплезир — "удовольствие" Петра Великого», посвященная увлечениям императора. Экспозиция рассказывает о личности и увлечениях Петра I через повествование о его самом любимом дворце.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Стало известно о начале встречи Путина и Эрдогана
На юге России мужчина с арматурой в руках помешал туристам попасть на море
Мужчина навсегда отказался от обуви и нашел способ разбогатеть на голых ногах
Названа причина отмены приквела «Игры престолов»
В Германии заявили о нехватке ресурсов для военной помощи Украине
Кадыров раскрыл отношение к Соловьеву и пригласил его в гости
Карякин объяснил решение сменить гражданство с украинского на российское
Выявлено воздействие витамина В6 на ментальное здоровье
Кадыров рассказал о грандиозных планах по демилитаризации НАТО
В Москве подешевела аренда одного типа квартир
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.