Кремль ответил на вопрос о присутствии Путина на параде в День ВМФ в Петербурге

Песков сообщил, что Путин планирует посетить военно-морской парад в Петербурге 31 июля

Президент России Владимир Путин планирует посетить главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, который состоится 31 июля. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Планирует [посетить]», — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос журналистов.

Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге в День ВМФ — в последнее воскресенье июля. Традиция его проведения появилась в 2017 году после указа Путина. Первый парад состоялся в акватории Невы 30 июля 2017 года.

В 2021 году глава государства посещал военно-морской парад. Тогда Песков подчеркивал, что Путин традиционно принимает участие в мероприятии.