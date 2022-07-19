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Россиянам назвали зимние авианаправления в пляжные страны до 40 тысяч рублей

TourDom.ru: перелет зимой в ЮАР, Оман, ОАЭ и на Сейшелы обойдется дешевле 40 тысяч рублей

Фото: Fokke Baarssen / Shutterstock

Российским туристам предложили отправиться зимой по африканским и ближневосточным авианаправлениям. Пляжные страны, перелет в которые обойдется дешевле 40 тысяч рублей, назвали россиянам специалисты портала TourDom.ru.

Самый дешевый перелет до столицы ЮАР из Москвы с пересадкой в Дохе (Катар) 1 февраля и возвращением 10-го числа обойдется в 38,4 тысячи рублей на человека — такие билеты есть у Qatar Airways. Недорого можно добраться и до Омана: стоимость маршрута Москва — Салала — Москва тем же перевозчиком со 2 по 15 февраля составит 38,7 тысячи рублей.

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Кроме того, в феврале можно найти дешевые билеты на Сейшелы: за перелет до острова Маэ из Москвы 4 февраля и обратный рейс в столицу 14 февраля придется заплатить от 35,8 тысячи рублей (авиакомпания Qatar Airways). Еще одно недорогое направление — ОАЭ. Перевозчик Royal Jordanian предлагает билеты из Москвы до Дубая с пересадкой в Аммане 27 декабря и обратно по тому же маршруту 5 января от 22,3 тысячи рублей.

Ранее в июле россиянам перечислили варианты путевок на море дешевле 100 тысяч рублей на двоих. Самым бюджетным направлением оказалась Абхазия — тур на десять ночей обойдется в 60,8 тысячи рублей.

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Дарья Рыбак
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