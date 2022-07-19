Российские поисковики нашли останки советских летчиков

В Мурманской области поисковики нашли останки советских летчиков, погибших в 1941 году

В Мурманской области поисковики обнаружили останки советских летчиков на месте их гибели в июне 1941 года. Об этом сообщил руководитель североморского поискового отряда «Ваенга» Эдуард Миронов во «ВКонтакте».

По его словам, в Заполярье нашли останки экипажа командира звена лейтенанта Кедуна, стрелка-бомбардира лейтенанта Моргунова и воздушного стрелка-радиста младшего сержанта Маркова.

«Найдены костные останки, монеты, пуговицы, нагрудные карабины, кусочек штурманской линейки, петлица с гимнастерки», — написал Миронов.

Ранее исследователи на Ямале нашли хорошо сохранившиеся останки мамонта. Ученые подчеркнули, что участившиеся в последнее время случаи находок древних животных говорят о негативном влиянии климата. Обнаружение останков может говорить о том, что они в буквальном смысле «вытаивают» из когда-то мерзлого грунта.