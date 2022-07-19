69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

Российские поисковики нашли останки советских летчиков

В Мурманской области поисковики нашли останки советских летчиков, погибших в 1941 году

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Мурманской области поисковики обнаружили останки советских летчиков на месте их гибели в июне 1941 года. Об этом сообщил руководитель североморского поискового отряда «Ваенга» Эдуард Миронов во «ВКонтакте».

По его словам, в Заполярье нашли останки экипажа командира звена лейтенанта Кедуна, стрелка-бомбардира лейтенанта Моргунова и воздушного стрелка-радиста младшего сержанта Маркова.

«Найдены костные останки, монеты, пуговицы, нагрудные карабины, кусочек штурманской линейки, петлица с гимнастерки», — написал Миронов.

Ранее исследователи на Ямале нашли хорошо сохранившиеся останки мамонта. Ученые подчеркнули, что участившиеся в последнее время случаи находок древних животных говорят о негативном влиянии климата. Обнаружение останков может говорить о том, что они в буквальном смысле «вытаивают» из когда-то мерзлого грунта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Американский полковник заявил о поражении Байдена в битве за Украину
Суд ужесточил наказание бывшему депутату Госдумы Бурнашову
Бывшую главврача российского психдиспансера осудят за присвоение миллионов
Вирусолог оценил вероятность появления более тяжелой формы коронавируса
Психолог назвала способы преодолеть стресс из-за вынужденной релокации
Власти предложили продавать российское вино китайцам и африканцам
В МИД оценили необходимость участия Великобритании в вывозе зерна с Украины
ЕС начал переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в объединение
Медведев заявил о фактическом становлении США спонсорами терроризма
Бывшего футболиста РПЛ задержали в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.