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Суд ужесточил наказание бывшему депутату Госдумы Бурнашову

В Перми суд ужесточил наказание экс-депутату Госдумы Бурнашову за нападение на полицейских

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Пермский краевой суд ужесточил наказание бывшему депутату Госдумы Алексею Бурнашову по делу о нападении на сотрудников ГИБДД. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает «Коммерсантъ».

Ему увеличили срок исправительных работ с двух до четырех месяцев. При этом назначенный Ленинским районным судом срок в виде двух лет и шести месяцев колонии общего режима остался без изменений. Апелляционная жалоба адвокатов Бурнашова о замене реального срока на условный осталась без удовлетворения.

По версии следствия, 8 июля 2021 года в центре Перми депутата за рулем автомобиля Mercedes остановили сотрудники ДПС для проверки. Полицейские подозревали, что водитель пьян. Бурнашов вышел из машины и попытался сбежать. Правоохранители бросились за ним в погоню, а когда догнали, депутат ударил одного из них кулаком в лицо. Полицейские задержали мужчину и надели наручники, после чего Бурнашов стал их оскорблять. При этом удостоверение депутата Госдумы он им не показал.

От прохождения медосвидетельствования на алкогольное опьянение Бурнашов отказался, но полицейские на допросах отметили, что от него шел сильный запах спиртного. Позже в соцсети депутат извинился перед потерпевшими, объяснив свое поведение захлестнувшими его эмоциями. После инцидента Бурнашов покинул парламент, а затем был привлечен к уголовной ответственности за нападение на сотрудников правоохранительных органов.

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Елизавета Новикова
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