США пообещали ответить нарушителям мирового экономического порядка

Глава Минфина США: Запад применит меры против нарушителей мирового экономического порядка

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что западные государства будут применять жесткие меры в отношении тех стран, которые злоупотребляют или нарушают мировой экономический порядок. Об этом пишет ТАСС.

«Соединенные Штаты и наши союзники, такие как [Республика] Корея, будут работать вместе, чтобы продолжать требовать твердой приверженности нормам и ценностям, которые лежат в основе мирового экономического порядка», — подчеркнула она.

Ранее президент США Джо Байден официально ввел понятие «путинское повышение цен». Глава государства заявил, что текущая ситуация с инфляцией и ростом цен на топливо в США обусловлена спецоперацией Москвы на Украине. По его словам, Вашингтон понимал, что эмбарго на российскую нефть приведет к росту цен, но не мог остаться в стороне.