Штаб теробороны ДНР сообщил, что союзные войска освободили 254 населенных пункта

В Донецкой народной республике (ДНР) освободили 254 населенных пункта, такое число назвали в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

В сообщении штаба говорится, что союзные войска ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) установили контроль в том числе над Старомайорским. Освобождение территорий происходило при огневой поддержке Вооруженных сил (ВС) России.

«Наши войска продолжают наступление по нескольким направлениям!» — заявили в штабе.

Ранее представитель Народной милиции (НМ) ДНР сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически полностью лишены возможности вести воздушную разведку при помощи беспилотников ближнего и среднего радиуса действия по всей протяженности фронта в ДНР.