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Поджегшего вагончик с тремя спящими коллегами россиянина осудили на 16 лет

Под Красноярском поджегшему вагончик с тремя коллегами 45-летнему россиянину дали 16 лет

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Красноярский краевой суд на основании вердикта коллегии присяжных приговорил к 16 годам и двум месяцам колонии особого режима 45-летнего жителя Минусинска, поджегшего вагончик с тремя коллегами. Об этом во вторник, 19 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянина признали виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, и покушении на убийство двух человек.

По данным следствия, 11 февраля 2019 года четыре сотрудника лесозаготовительной компании выпивали в жилом вагончике. В какой-то момент они поссорились, конфликт перерос в драку. Спустя время трое лесорубов успокоились и уснули, а четвертый в это время разлил бензин и поджег вагончик, после чего скрылся с места происшествия.

Двое мужчин смогли выбраться из огня, а их 39-летний товарищ погиб на месте.

В 2021 году присяжные оправдали фигуранта, однако позже этот приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение.

15 июля сообщалось, что в Республике Башкортостан 42-летнего россиянина задержали за попытку сжечь заживо инспектора ГИБДД.

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Елизавета Новикова
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