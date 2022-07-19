В Белоруссии запретили деятельность негосударственных профсоюзов

Верховный суд Белоруссии запретил деятельность негосударственных профсоюзов

Верховный суд Белоруссии запретил деятельность негосударственных профсоюзов, которые отказались поддержать президента Александра Лукашенко во время протестных акций 2020 года. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики.

Речь идет о прекращении работы Свободного белорусского профсоюза, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, а также Белорусского конгресса демократических профсоюзов.

Как отмечает ведомство, они не занимались предотвращением незаконных забастовок, а защищали права демонстрантов. «По всем фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела», — говорится в сообщении.

13 июля стало известно, что суд в Белоруссии приговорил журналистку телеканала «Белсат» Катерину Андрееву к восьми годам лишения свободы. Девушку обвиняют в государственной измене из-за того, что она вела трансляцию акции протеста в центре Минска.