Путин заявил о накопившихся вопросах по Сирии

Президент России Путин заявил о накопившихся вопросах по стабилизации ситуации в Сирии

По стабилизации ситуации в Сирии накопилось немало вопросов, заявил российский президент Владимир Путин во время трехсторонней встречи в Тегеране с участием лидеров стран-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию (РФ, Турция и Иран), пишет РИА Новости.

По словам главы государства, он намерен обсудить с коллегами актуальные вопросы стабилизации ситуации в Сирии. «Их накопилось действительно немало», — отметил Путин.

При этом он считает, что работа России, Ирана и Турции по Сирии является результативной. Удалось добиться снижения уровня насилия, в регионе возрождается мирная жизнь, постепенно восстанавливаются экономика и социальная сферы.

Российский президент обеспокоен положением дел на территориях, неподконтрольных сирийским властям, откуда «исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма».

«Желательно, чтобы были предприняты дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в этих районах и их возвращение под контроль законного правительства Сирии», — подчеркнул он.

Переговоры в Тегеране стали первой личной встречей глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию с начала пандемии коронавируса.