В Турции спрогнозировали распад «американского Ближнего Востока»

Cumhuriyet: США утрачивают свое влияние на Ближнем Востоке

США, считающие себя «хозяевами» Ближнего Востока, утрачивают влияние в регионе, сообщает турецкое издание Cumhuriyet.

Во время визита на Ближний Восток президент США Джо Байден заявил, что страна планирует сохранять активность в регионе, чтобы там не образовался вакуум, который заполнили бы Россия и Китай. Однако отношения Пекина и Москвы с арабскими государствами и Израилем развиваются и углубляются, пишет автор статьи.

Журналист указал на «империалистический» характер заявления американского лидера, на которое от КНР последовал ответ с акцентом на «уважении к суверенитету».

В материале издания говорится, что на Ближнем Востоке нет вакуума, но при этом есть переизбыток «империализма» Соединенных Штатов. По словам автора, этот переизбыток не вечен, и ослабление гегемонии Вашингтона обеспечивает распад «американского Ближнего Востока».

Издание также отмечает, что новый многополярный мир способствует проведению странами Ближнего Востока «многосторонней» внешней политики.

16 июля президент США Джо Байден завершил свое первое в должности главы государства турне по странам Ближнего Востока. Серия поездок американского лидера проходила с 13 по 16 июля. Он посетил Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию.