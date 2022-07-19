Мостовой вспомнил о нежелании Карпина жить в России

Бывший футболист Александр Мостовой вспомнил о нежелании Валерия Карпина жить в России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о том, как Валерий Карпин начинал тренерскую карьеру. Об этом сообщает Sport24.

Бывший игрок вспомнил, что в 2008 году у нынешнего главного тренера «Ростова» и национальной сборной отсутствовало желание жить в России. «Но потом его кто-то надоумил: "Не хочешь пойти в "Спартак"? Там как раз сейчас власть меняется". И он стал гендиректором. Потом Валера увидел, что в качестве тренера тоже можно залезть — и залез», — заявил Мостовой.

По словам футболиста, впоследствии Карпин получил необходимые тренерские лицензии, потому что «просто договорился». Мостовой подчеркнул, что сам не сможет так сделать.

С 1997 по 2002 год Мостовой играл за испанскую «Сельту» вместе с Карпиным. Оба футболиста завершили профессиональную карьеру в 2005-м.