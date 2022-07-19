Россиянин пришел в гости к друзьям и изнасиловал их 14-летнюю дочь

Под Саратовом мужчина пришел в гости к друзьям и изнасиловал их 14-летнюю дочь

В Саратовской области правоохранители задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки. Об этом во вторник, 19 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 3 июля 2022 года мужчина был в гостях у своих друзей в селе Норки Краснокутского района. Оставшись наедине с их дочерью на кухне, он насильно принудил ее к половому акту. О случившимся девочка рассказала матери, и та написала заявление в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 131 («Изнасилование несовершеннолетней») УК РФ.

Ранее сообщалось, что строителя, подозреваемого в изнасиловании двух школьниц, задержали в Лужском районе Ленинградской области.