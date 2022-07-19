Найден способ найти смысл в жизни

В Техасском университете связали ценность повседневного быта со смыслом жизни

Специалисты Техасского университета пришли к выводу, что умение ценить повседневные мелочи способствует чувству более осмысленной жизни. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Human Behavior.

По мнению автора работы Джошуа Хикса (Joshua Hicks), существуют три основных фактора субъективно значимого существования: ощущение, что жизнь имеет смысл; долгосрочные цели и целеустремленность; экзистенциальная значимость, то есть вера в то, что чьи-либо действия имеют значение для других людей. Результаты нового исследования показали, что четвертый фактор может быть связан с умением находить ценность в повседневном опыте.

Специалисты провели опрос среди добровольцев, чтобы выяснить, насколько те согласны с определенными утверждениями, связанными с поиском красоты в ежедневных переживаниях и их разнообразии. Их также попросили вспомнить самое значимое событие прошедшего месяца. Результаты подтвердили первоначальную теорию, что человек может найти смысл в жизни, если он ценит красоту в небольших вещах, например, в картинах или музыке.

По словам Хикса, вопрос о том, могут ли люди по-прежнему испытывать высокое чувство смысла в условиях современной цивилизации, имеет большое значение и остается важным в посткарантинную эпоху.