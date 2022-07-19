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Женщину захотели выгнать из супермаркета за топ от бикини в 40-градусную жару

Британку захотели выгнать из супермаркета за лиф от купальника вместо топа в жару

Фото: Shan Yuqi / XinHua / Reuters

Жительницу Дриффилда, Великобритания, захотели выгнать из супермаркета Tesco за откровенный наряд в 40-градусную жару. Об этом пишет Mirror.

Так, женщина надела лиф бикини вместо топа и пришла в магазин. Обойдя торговый зал и собрав необходимые продукты, она отправилась на кассу самообслуживания, где сотрудница сделала замечание в адрес ее внешнего вида.

Утверждается, что ее поступок спровоцировал конфликт. «Она подошла ко мне и на глазах у других покупателей сказала, чтобы в следующий раз я надела футболку. Кроме того, она заявила, что не жалеет о потере меня как клиентки», — вспоминает британка.

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Услышав скандал, к кассам вышел менеджер торгового зала, который извинился за поведение коллеги. Он также упомянул, что в условиях аномальной жары, из-за которой закрыты многие учреждения, данная одежда является приемлемой. «Я не понимаю лишь одного. Почему из всех женщин и девушек, одетых в короткие топы с декольте, выбрали именно меня?» — возмутилась посетительница.

В июне охрана парка развлечений Disney задержала посетительницу из-за топа, завязанного на узел на груди. Девушка отметила, что ранее слышала истории женщин, которых выгоняли за несоблюдение дресс-кода. По этой причине она надела джинсовую куртку. Тем не менее охранник остановил гостью, сказав, что в парке нельзя носить вещи, которые могут легко развязаться.

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Полина Гераскина
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