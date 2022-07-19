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Минобороны объявило об ударе по складу боеприпасов к западному оружию ВСУ

Минобороны РФ заявило об ударе по складу боеприпасов к поставленному ВСУ Западом оружию

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боеприпасами к поставленному Вооруженным силам Украины западному оружию. Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, склад располагался в Одесской области в районе села Беленькое. Для какого западного вооружения были поставлены боеприпасы, в Минобороны не уточнили.

В воскресенье 17 июля российские военные уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

На Украине ранее жаловались на недостаточные поставки тяжелого вооружения Западом.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Валерий Розенберг
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