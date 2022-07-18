На Украине пожаловались на недостаточные поставки тяжелого вооружения

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киеву недостаточно поставляемого тяжелого вооружения

Поставки тяжелого вооружения для Украины недостаточны, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.

«На самом деле снабжение из разных стран разными каналами является довольно устойчивым, но количественно — неудовлетворительным», — пожаловался глава ведомства.

Тем не менее министр отметил, что США продолжат поставлять реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, гаубицы и танки. «Все [вооружение] идет и будет еще больше», — добавил Кулеба.