Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Турция и Иран подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве

Президенты Турции и Ирана подписали договор о всеобъемлющем и долгосрочном сотрудничестве

Фото: WANA / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Ирана Ибрахим Раиси подписали договор о всеобъемлющем и долгосрочном сотрудничестве. Об этом сообщает агентство IRNA.

Тегеран и Анкара подписали соглашения о сотрудничестве в сферах развития транзитных перевозок, научных и культурных обменов, спорта, энергетики, культуры, сельского хозяйства и торгово-экономических обменов. Документы подписали главы ряда ведомств двух стран.

Ранее стало известно о встрече в Иране Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят международные темы, в частности разговор пойдет о ситуации с вывозом зерна из портов Украины. С Раиси российский лидер будет говорить на тему ядерной сделки.

Встреча в Тегеране станет первым за три года визитом Путина на очный саммит с коллегами из Ирана и Турции. Российский президент вернется в Москву из Тегерана в ночь на 20 июля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Курс доллара установил антирекорд
Шер осудила запрет абортов в США и рассказала о пережитых выкидышах
Миллионерша назвала удешевляющие женский образ детали
Мариупольский порт начал активно готовиться к отправке зерна
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров по украинскому зерну
Названы главные покупатели российских квартир в ипотеку среди иностранцев
В Турции оценили перспективы возвращения к антиковидным ограничениям
Инфекционист спрогнозировал будущее подварианта омикрона «кентавр» в России
Алиев обвинил ЕС в клевете на азербайджанцев в Карабахе
Загоревшийся в российском городе трамвай потушили лимонадом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.