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ФСБ заподозрила в коррупции замглавы отдела МЧС Казани

ФСБ задержала замглавы отдела МЧС Казани по подозрению во взятке за пожарную безопасность

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в получении взятки заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Приволжскому району Казани МЧС по Республике Татарстан Динара Газизова. Об этом «Татар-информ» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Мероприятия по пресечению противоправной деятельности были проведены утром в понедельник, 18 июля. По данным спецслужб, сотрудник МЧС подозревается в получении взятки в 70 тысяч рублей. Деньги он вымогал за содействие в непривлечении директора местной фирмы к административной ответственности за нарушение пожарной безопасности, которые привели к возгоранию.

Уже возбуждено уголовное дело о получении взятки. В оперативной работе участвовали сотрудники управления собственной безопасности МЧС. В ближайшее время Газизову будет избрана мера пресечения.

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Любовь Ширижик
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