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Британский самолет следующего поколения совершит первый полет в течение пяти лет

Демонстратор британского истребителя следующего поколения полетит в течение пяти лет

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Британия создаст демонстратор перспективного истребителя следующего поколения, который разрабатывают в рамках программы Future Combat Air System (FCAS), известной как Tempest. Самолет совершит полет в течение пяти лет. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании, передает Breaking Defense.

В заявлении говорится, что демонстратор сыграет решающую роль в реализации проекта FCAS в Великобритании. Отмечается, что это первое официальное сообщение оборонного ведомства о программе после ее анонса на международном авиасалоне в Фарнборо в 2018 году.

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«Эти концепции предназначены для демонстрации и тестирования навыков, инструментов, процессов и методов боевой авиации следующего поколения, необходимых для обеспечения того, чтобы Tempest, будущая боевая воздушная система Великобритании, была введена в эксплуатацию в 2035 году», — сообщили в Минобороны.

Представитель оборонного ведомства Ричард Бертон отметил, что новый самолет будет малозаметным. По его словам, полет Tempest станет «первой из многих вех» программы FCAS.

В декабре 2021 года стало известно, что Великобритания и Япония объединились для создания нового двигателя для перспективных истребителей, которые разрабатывают в рамках программ Tempest и FX.

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Даниил Иринин
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