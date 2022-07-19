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Tesla обвинили в попытке ввести клиентов в заблуждение

Немецкая VZBV подала в суд на Tesla за вводящую в заблуждение рекламу

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Немецкая Федеральная ассоциация организаций по защите прав потребителей (VZBV) подала в суд на американскую компанию Tesla. Автоконцерн обвинили в попытке ввести клиентов в заблуждение о вкладе в спасение планеты от экологического кризиса при покупке электромобилей, сообщает РИА Новости.

Речь идет о рекламе электрокара Tesla Model 3, в которой говорится о нулевом показателе выбросов на километр у данной модели. В ролике отмечается, что компания поддерживает переход к устойчивой энергетике и отказ от ископаемого топлива. Однако крупнейшая в Германии ассоциация утверждает, что Tesla получает дополнительную прибыль, продавая права на выбросы (emission credits) другим компаниям, тем самым давая им возможность превышать ограничения.

«То, что автомобили Tesla сэкономят в плане выбросов углекислого газа, дополнительно выбрасывается в атмосферу автомобилями других производителей», — пояснили в ассоциации. По данным VZBV, в 2020 году автоконцерн заработал на продаже таких прав 1,6 миллиарда долларов. При этом информация об этом предоставляется только на 30-й странице англоязычного отчета Tesla о совместимости с окружающей средой.

В марте Tesla уличили в безответственном отношении к состоянию планеты. Согласно исследованию организации As You Sow, производитель электрокаров находится на первом месте антирейтинга организаций, принимающих меры для перехода к нулевому уровню выбросов. Автоконцерн набрал ноль баллов из 18 возможных.

Александра Качан
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