Прическа из 2000-х вновь стала трендом благодаря соцсетям

Популярные в 2000-х годах стразы для волос вновь стали трендом благодаря TikTok

Стразы для волос, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вновь стали трендом благодаря социальным сетям. Об этом сообщает британская версия журнала Glamour.

По информации издания, пользовательницы сети, придерживающиеся модного направления Y2K, принялись массово публиковать видео с упомянутой прической в TikTok. Известно, что ролики блогерш Софи Мюррей и Кирсти Элизабет с такой прической набрали миллионы просмотров на платформе.

Согласно материалу, легче всего размещать стразы на прядях с помощью специального клея, который безопасен для волос. Отмечается, что подобные наборы продаются в универмагах косметики, а для экономии можно приобрести стразы в магазине канцтоваров. «Главное выбрать правильный клей, чтобы не повредить волосы», — уточнили редакторы.

В апреле стилистка назвала самые модные прически 2022 года. Фелиция Доссо заявила, что в текущем сезоне самыми актуальными стали различные вариации стрижки пикси — прически, открывающей шею и зону ушей. Также в моду вошли наращивание волос длиной до пояса и легкая завивка.