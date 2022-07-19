Россияне заинтересовались деловыми новостями

Аналитики Rambler&Co выделили тренды потребления новостного контента россиянами

Аудитория в России в 2021-2022 годах проявляла интерес к деловым новостям, структурно менялась и предпочитала кросс-чтение. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков Rambler&Co, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты медиахолдинга выделили шесть основных трендов потребления новостного контента россиян в период с ноября 2021 по май 2022 года, включая переломный мартовский всплеск чтения, сохранившийся до начала лета. Источниками данных послужила серия исследований для решения внутренних бизнес-задач, проводившаяся в ноябре 2021, марте и мае 2022 года методом онлайн-опроса на выборке, репрезентирующей интернет-пользователей от 16 до 64 лет по всей России.

В связи с мировой повесткой интенсивность чтения онлайн-новостей в марте 2022 достигла пиковых значений. Практически все опрошенные (94 процента) в первый месяц весны искали новости в сети чаще раза в неделю. Периодичность еженедельного чтения увеличилась более чем в 1,5 раза (на 36 процентных пунктов) по сравнению с результатами ноября 2021 года. К маю регулярное (еженедельное и чаще) чтение информационного контента интернет-активным населением России стабилизировалось на уровне 81 процента, что по-прежнему значительно выше показателей ноября 2021 года.

В рейтинге роста интенсивности чтения лидируют жители столицы — 68 процентов москвичей в марте 2022 заходили на интернет-медиа несколько раз в день и чаще, что на 30 процентных пунктов выше, чем обычно. У пользователей всех остальных городов-миллионников этот показатель немного ниже — 62 процента. В городах с населением менее миллиона интенсивность чтения изменилась меньше и составила 56 процентов.

На фоне ситуации в мире наибольший прирост показали деловые новости (финансы, экономика и бизнес). Так, в ноябре 2021 года интерес к этой тематике отмечался всего у 9 процентов респондентов, а в марте 2022 — уже у 30 процентов (среди аналогичной ЦА прирост составил 233 процента). В мае значение сохранилось на уровне 29 процентов.

В 2022 году у деловых новостей значительно обновился социальный портрет читателя. Еженедельный интерес к этой тематике теперь проявляет новая, более широкая аудитория, которая стала активно интересоваться экономикой, бизнесом и финансами в марте и продолжала читать их и в мае.

В марте пользователи стали меньше воспринимать соцсети как источники достоверной информации и за интересующими новостями обращались к другим каналам, проверяя инфоповод в поиске, агрегаторах и непосредственно на сайтах изданий — укрепилось понятие «агрегаторно-поискового» чтения. Согласно исследованию, в 2021 году большинство читателей могли ограничиться одним источником, однако в 2022 пользователи хотят видеть более полную картину и узнавать разные мнения.