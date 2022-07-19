Россия захотела получать деньги за нефть в валюте ОАЭ

Reuters: Россия хочет перевести расчеты за нефть с Индией в дирхамы ОАЭ

Россия хочет перевести расчеты за нефть с некоторыми из своих покупателей в Индии в дирхамы ОАЭ, пишет Reuters со ссылкой на источники. Решение получать деньги в этой валюте связано с попытками уйти от использования доллара на фоне западных санкций.

Агентство ознакомилось с документацией для одного из индийских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), где стоимость подсчитана в долларах, а оплата затребована в дирхамах. К подобной схеме уже прибегли по меньшей мере два НПЗ, аналогичные шаги в ближайшее время ожидаются и от других предприятий. Средства должны поступить в Газпромбанк через Mashreq Bank, его банк-корреспондент в Дубае.

К альтернативным валютам для расчетов с российским компаниями Индия прибегает и в других секторах. Так, в июне стало известно, что местная компания UltraTech Cement начала оплачивать поставки российского угля с помощью китайской валюты — юаня.

По словам лиц, близких к сделке, продажу организовало подразделение СУЭК в Дубае, при этом другие компании также заказывают российский уголь, рассчитывая на платежи в юанях.